Lazio, finisce il Mondiale di Luka Romero: «Non era quello che volevamo» – FOTO

Lazio, finisce il Mondiale di Luka Romero: «Non era quello che volevamo» Il post dell’attaccante biancoceleste

Finisce prima di quanto sperasse Luka Romero, il Mondiale U20 della Nazionale argentina, eliminata dopo la sconfitta contro la Nigeria.

Il giocatore della Lazio ha postato una foto su Instagram per esprimere il suo dispiacere.

LE PAROLE- «Non era quello che volevamo, il gruppo e tutti voi eravamo uniti da un obiettivo che era la Coppa. Non siamo riusciti a concretizzarlo, ma ci sono molte cose positive che abbiamo portato avanti, questo processo è lungo e continueremo a formarci per migliorare. Voglio ringraziarvi per averci sostenuto in ogni stadio e tutta la delegazione argentina per averci fatto vivere delle belle giornate. Orgoglioso della squadra, ha lasciato tutto fino all’ultimo istante. FORZA ARGENTINA»