Lazio, finalmente una buona notizia dall’infermeria: è tornato a correre. Le ultime da Formello

Come riportato da Il Messaggero, ci sarebbero delle buone notizie in casa Lazio, per quanto riguarda le condizioni di Nicolò Casale.

Sul quotidiano si legge come il centrale abbia ricominciato a correre e potrebbe presto tornare tra i disponibili di Maurizio Sarri.