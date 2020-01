Lazio, questa sera verrà trasmesso il film della Supercoppa: i dettagli

Questa sera verrà trasmesso in prima visione il film della Supercoppa vinta dalla Lazio

Questa sera in TV ci sarà un evento da non perdere: il film della Supercoppa di Riyad vinta dalla Lazio a discapito della Juventus. Il tutto sarà visibile su Lazio Style Channel a partire dalle 21:00. Ecco la nota della società:

«In prima visione il diario della trasferta in Arabia Saudita. Quello che avete visto e quello che non avete ancora ammirato. Dai giorni dell’attesa all’arrivo a Roma con la Coppa in mano».