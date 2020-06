Lazio, Filippo Inzaghi: «Sarebbe bello festeggiare promozione e scudetto con Simone»

L’attuale allenatore del Benevento Filippo Inzaghi ha parlato del sogno di festeggiare la promozione insieme allo scudetto della Lazio

Intervenuto ai microfoni di alcuni media locali, Filippo Inzaghi ha parlato della possibilità di festeggiare la promozione del suo Benevento insieme allo scudetto della Lazio, allenata dal fratello Simone.

«Con Simone ci confrontiamo tutti i giorni. Lui è diventato un esempio non solo per me. Sarebbe davvero una gioia pazzesca poter festeggiare il doppio titolo a fine stagione».