Lazio Feyenoord, domani la conferenza di Sarri: i dettagli sulla vigilia del match valido per la quarta giornata di Champions

Sarà giornata di vigilia quella di domani, lunedì che anticipa la sfida di Champions League tra Lazio e Feyenoord.

Come riportato sul sito ufficiale della società, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ed un tesserato biancoceleste interverranno in conferenza stampa alle ore 14:00 dalla Sala Stampa del Centro Sportivo di Formello per presentare la gara. I biancocelesti, successivamente, scenderanno in campo alle 15:30 per l’allenamento con i primi 15 minuti aperti ai media.