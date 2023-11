Allarme Feyenoord, tifosi olandesi a Roma nonostante il divieto: questura in allerta

Nonostante il divieto alla trasferta, alcuni tifosi del Feyenoord, ieri avversario della Lazio in Champions, hanno raggiunto Roma

Come riporta Il Messaggero, è massimo l’allarme della questura per la presenza di alcuni tifosi ultras del Feyenoord, avversario ieri della Lazio in Champions League.

Nonostante il divieto alla trasferta infatti, molti supporters olandesi si sono mischiati ai comuni turisti e hanno raggiunto la Capitale. L’attenzione resterà altissima con diversi presidi nelle zone più strategiche della città fino a quando la squadra di Slot non lascerà la Capitale.