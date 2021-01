Lazio, festa incredibile negli spogliatoi: «Famoje tre gol!» – VIDEO

Festa incredibile negli spogliatoi della Lazio dopo la vittoria nel derby. Un solo coro riecheggia: «Famoje tre gol» – VIDEO

Felicità ed entusiasmo a mille nello spogliatoio della Lazio. Non poteva essere altrimenti, ovviamente. Un derby dominato in lungo e in largo e vinto con netta superiorità va festeggiato a pieno, come giusto che sia.

Così nella pancia dell’Olimpico riecheggia un solo coro: «Avanti Lazio famoje tre gol!» cantato da tutta la squadra che salta e grida festante. Questo il filmato pubblicato dai social della Lazio.