Lazio Femminile Napoli, Pistolesi: «Vogliamo i tre punti»

Alessandro Pistolesi, allenatore delle azzurre, è intervenuto alla viglia del match tra Lazio e Napoli, valida per l’ottava giornata di campionato, ecco le sue parole:

«Andremo lì con tre assenze pesanti per squalifica ma coscienti che per noi è una partita importantissima a termine della quale vorremmo prenderci i tre punti. Certo, per loro è quasi l’ultima spiaggia ma di fronte avranno una squadra agguerrita. I risultati ci stanno penalizzando ma le prestazioni sono state buone ed io ho fiducia nel mio gruppo ed in chi sostituirà Awona, Di Marino e Soledad»