Lazio, Felipe Anderson in campo contro il Cluj: ecco quante partite di fila ha giocato il brasiliano. Con quella di domani arriverebbe a quota 81

Come riporta Il Messaggero il giocatore della Lazio, Felipe Anderson, se domani scendesse in campo contro il Cluj per la gara di Conference League sarebbe alla sua 81esima partita consecutiva tra campionato e coppe.

Nessun giocatore di movimento ha avuto la continuità del brasiliano, Abraham, per esempio, ha totalizzato 84 presenze nelle ultime due stagioni ma in 3 partite non è entrato.