Viviano esalta Felipe Anderson: «Come lui ne ho visti davvero pochi» Le parole dell’ex portiere sull’esterno brasiliano

Intervenuto ospite a Tv Play, Emiliano Viviano, ha speso parole al miele per Felipe Anderson. Ecco il pensiero sull’esterno della Lazio:

«Dopo la prima volta in cui me lo trovai di fronte pensai: ‘Questo viene da un altro pianeta’, era qualcosa di eccezionale. Poi da allora è rimasto un giocatore molto forte, ma secondo me non ha espresso neanche il 50% delle sue potenzialità. Forse è rimasto fermo e non è cresciuto più di tanto, ma dal punto di vista tecnico è inarrivabile. Il suo limite è stato questo: a volte non è freddo abbastanza in area di rigore, altre volte si perde e si addormenta,. Ma vi garantisco che di talenti come lui ne ho visti davvero pochi»