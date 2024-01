Felipe Anderson falso 9: non dovevamo non vederci più? La soluzione di emergenza di Sarri agli infortuni in attacco

C’è sempre bisogno di qualcuno che si sacrifichi per la squadra, e la Lazio sembra averlo trovato già da tempo in Felipe Anderson. Il brasiliano non è certo entusiasta di giocare da centrale del tridente offensivo, ma gli infortuni, prima di Immobile che torna proprio oggi tra i convocati, e ora di Castellanos, costringono Sarri a ritirare fuori la soluzione falso 9.

La Gazzetta dello Sport ha riportato i suoi numeri della scorsa stagione. Il numero 7 dei biancocelesti ha disputato 16 partite in quel ruolo, e spesso e volentieri ne sono uscite anche prestazioni molto belle da parte della Lazio. Contro il Lecce però Felipe è chiamato a tornare a segnare. I 12 gol dell’anno passato sono il massimo in carriera. Per il momento è andato in gol solo col Sassuolo. I laziali si augurano di poter ritrovare la vena realizzativa del loro beniamino: