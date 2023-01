Lazio, Felipe Anderson a segno con le big: il dato

Lazio, Felipe Anderson sempre a segno con le big. L’attaccante biancoceleste, nella prima parte di stagione, si è sempre distinto contro le grandi squadre

L’attaccante brasiliano stasera si scontrerà con una big di campionato: il Milan di Pioli. A causa dell’infortunio di Immobile, Sarri dovrà schierare Felipe Anderson al suo posto e non da esterno nel tridente come vorrebbe.

Il giocatore della Lazio in questa prima parte di stagione ha collezionato ottime prestazioni con le big di campionato, ogni volta che l’attaccante brasiliano segnava una rete la squadra poi portava a casa i 3 punti, come con l’Inter, l’Atalanta e nel derby con la Roma. Visto questi dati il giocatore promette bene per la sfida di stasera contro i campioni d’Italia.