Lazio, pokerissimo al FCSB all’Olimpico: ecco quando accadeva

La Lazio all’Olimpico sfidava un FCSB forte del successo di sette giorni prima

Di seguito il ricordo della Lazio sulla vittoria all’Olimpico.

COMUNICATO- Riscattare il k.o. di misura della gara d’andata e ottenere il pass per gli ottavi di Europa League. Questo l’obiettivo della Lazio che il 22 febbraio 2018 all’Olimpico sfida un FCSB forte del successo di sette giorni prima.

Per ristabilire la situazione di parità alla Lazio bastano solamente sette minuti: Immobile riceve un cross dalla sinistra, stoppa e scarica di potenza sotto la traversa battendo Vlad. Sbloccato il risultato, i biancocelesti prendono in mano il controllo delle operazioni e prima dell’intervallo archiviano il passaggio del turno grazie a Bastos ed al solito Immobile. La ripresa è una passerella per i capitolini che, prima del definitivo 5-1 di Gnohere, vanno ancora in rete con Felipe Anderson ed immobile, autore di una storica doppietta.

Così i biancocelesti: Strakosha, Patric, de Vrij, Caceres (26` Bastos), Basta, Parolo, Leiva, Luis Alberto (67` Murgia), Lulic, Felipe Anderson (74` Caicedo), Immobile. Allenatore: S. Inzaghi