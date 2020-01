Lazio, Fascetti: «Non è da tutti cogliere successi anche in extremis»

Eugenio Fascetti, storico allenatore della Lazio, ha espresso il suo parere sul momento favorevole dei biancocelesti

Per sempre rimarrà legato ai colori bianco e celeste, Eugenio Fascetti: il mister che guidò la Lazio nel momento più duro della sua storia.

Il tecnico che condusse la storica formazione laziale alla permanenza in Serie B, dopo una penalizzazione di nove punti, è tornato a parlare di Lazio e del suo momento d’oro. Fascetti si è espresso così a TuttoMercatoWeb: «Ora la squadra di Inzaghi inizia a diventare pericolosa. Riesce a vincere spesso anche nei minuti di recupero, ci crede ed è in salute. Non è da tutti riuscire a cogliere successi anche in extremis. Ha preso confidenza e non ha più vuoti nella stessa partita. Può sognare perchè non ha niente da perdere».