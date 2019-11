Lazio, Farris: «Patric è rapido e tecnico, aiuta a costruire l’azione»

Massimiliano Farris ha parlato della vittoria del Franchi

Una grande vittoria contro una squadra in forma e soprattutto molto forte. Massimiliano Farris, vice di Inzaghi, è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel per parlare del trionfo di Firenze. Ecco ciò che ha detto.

PATRIC ARMA IN PIU’ – «La Fiorentina dispone di due attaccanti più un trequartista non enormi fisicamente ma abili tecnicamente e molto rapidi. Patric è un calciatore veloce e, con le sue qualità balistiche, aiuta la squadra nella costruzione dell’azione offensiva, lavorando meglio i palloni da fornire a centrocampisti ed attaccanti. La Viola si muove in modo non sempre geometrico, a gara in corso cambia il suo assetto: la squadra di Montella è una delle più letali in fase di ripartenza».