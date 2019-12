Lazio, Farris: «Abbiamo aggiunto qualche tassello nei titolari»

Lazio, Farris: le parole del vice di mister Inzaghi dopo la vittoria dei biancocelesti contro l’Udinese domenica scorsa

Massimiliano Farris, vice allenatore della squadra biancoceleste, ha analizzato la gara Lazio-Udinese, 14ª giornata di Serie A TIM, ai microfoni di Lazio Style Channel all’interno della trasmissione ‘Zona Cesarini’.

«Abbiamo aggiunto qualche tassello nei titolari, se non c’è Radu possiamo far scalare Acerbi, Luiz Felipe sta migliorando, Bastos è sempre una valida opzione. Siamo alla sesta vittoria consecutiva e questo risultato in Serie A non si ottiene agevolmente. Con il Cluj avevamo optato per un turnover mirato, la gara con l’Udinese presentava delle insidie ma la squadra ha approcciato bene: finalmente, nel secondo tempo, abbiamo controllato fraseggiando ma senza concedere nulla all’avversario, anzi punzecchiando i friulani in alcuni frangenti».