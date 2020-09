Lazio, allenamento intenso a Formello. C’è Fares, Leiva decide la partitella

Prima seduta settimanale di allenamento per la Lazio. Sul campo di Formello c’è anche Fares a servizio di mister Inzaghi

Fares c’è. È finalmente arrivato a Formello per il primo allenamento con il gruppo. Il suo arrivo alla Lazio era stato messo in discussione negli ultimi giorni: l’ufficialità in ritardo e qualche malumore di troppo sembravano aver allontanato il giocatore. La sua presenza, però, ha scacciato ogni timore.

Via quindi alla prima seduta con la nuova squadra: warm up con il classico lavoro atletico, ripetute sul campo e scatti agli ordini di Ripert. Grande intensità sul terreno di gioco anche durante le esercitazioni sul possesso palla: ragazzi divisi in due squadre e la regola del massimo 10 tocchi. Per concludere la sessione, la canonica partitella – a cui Fares non ha preso parte – decisa da una rete dalla distanza di Leiva. Segnali positivi anche da Luis Alberto che ha concluso la seduta dopo lo stop dei giorni scorsi, ancora fermi Luiz Felipe e Vavro.