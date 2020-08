Lazio, Falbo sogna in grande: primo contratto da professionista

Il Corriere dello Sport, edizione romana, fa il punto della situazione su Falbo

Nero su bianco: Luca Falbo ha firmato fino al 30 giugno 2023. Primo contratto da professionista per il classe 2000: accordo triennale, siglato prima della partenza per Auronzo. Il ritiro l’occasione giusta per farsi valere insieme agli altri ragazzi del settore giovanile.

Esterno sinistro, mezzala o terzino, dopo il lockdown è stato aggregato alla rosa di Inzaghi. Ora il bivio: rimanere alla Lazio oppure partire in prestito. Più probabile la seconda opzione. Così si legge sull’edizione odierna romana de Il Corriere dello Sport.