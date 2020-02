Lazio, fai attenzione Immobile: Ronaldo si avvicina grazie al suo record

Lazio, Ciro Immobile dovrà allungare su Ronaldo che con il suo record di reti consecutive si sta avvicinando al primo posto dei marcatori

Parma-Lazio sarà l’occasione giusta per Immobile: Ciro avrà la possibilità di poter allungare su Cristiano Ronaldo, in gol anche ieri contro il Verona. Sono 10 le partite consecutive in cui il portoghese mette la firma ed è attualmente a 20 reti nella classifica marcatori. Ciro è a quota 25 e deve per forza staccare da CR7 che è in ottima forma e a un passo dal record assoluto in Serie A: meglio di lui solo Batistuta e Quagliarella che hanno il primato con 11 match consecutivi. Il bomber partenopeo è arrivato a quota 9. Il match del Tardini può diventare la chance giusta, visto il brusco stop contro il Verona.