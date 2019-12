Lazio, Facchinetti: «Felice di lavorare con il Sergente» FOTO

Lazio, le parole di Francesco Facchinetti che dalla partita contro il Milan ha iniziato a lavorare con il Sergente

Lazio, nuova avventura per Francesco Facchinetti che da ottobre ha iniziato una collaborazione del Sergente. Queste le parole dell’ex cantante su Twitter.

«Abbiamo iniziato a lavorare con Sergej dalla partita con il Milan a San Siro (dove la Lazio ha vinto e non vinceva da 30 anni). Da lì è iniziata la scalata e non ci siamo più fermati, collezionando in questi primi mesi il gol e la vittoria contro la Juve all’Olimpico in campionato (che mancava da 16 anni) e la vittoria della Supercoppa Italiana a Riyad sempre contro la Juve. Un giocatore quando scende in campo deve usare la testa, il cuore e metterci l’anima, perché per i grandi campioni ogni singolo match non è una semplice partita ma un momento che rimarrà nella storia.. e questo, il nostro Sergente lo sa».