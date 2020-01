Lazio, Facchetti: «L’Inter può lottare per lo scudetto ma attenzione ai biancocelesti!»

Lazio, le parole di Gianfelice Facchetti sulle possibilità nerazzurre di vincere lo scudetto e dello spettro biancoceleste a Radio Sportiva

La Serie A quest’anno sta regalando grandi emozioni agli appassionati e tifosi: l’Inter di Conte è diventata l’antagonista della Juventus per la lotta scudetto e nulla è più scontato come gli scorsi anni. Tra i due litiganti però c’è un terzo che potrebbe godere: la Lazio è a sei punti dalle prime due con una partita in meno. Gianfelice Facchetti, figlio dell’ex presidente nerazzurro Giacinto è preoccupato dalle prestazioni dei biancocelesti. Ecco cos’ha detto a Radio Sportiva:

«In questo momento i numeri e la classifica ci dicono che per l’Inter sia possibile lottare per lo Scudetto. La leadership della Juventus in campionato, dopo tante stagioni, non è più scontata. Però occhio anche alla Lazio…»