Lazio, Fabiani: «Ecco perchè abbiamo scelto Pellegrini e Rovella»

Presente anche oggi durante le presentazioni di Luca Pellegrini e Nicolò Rovella, il direttore sportivo della Lazio, Angelo Fabiani, ha rivelato qualche retroscena sui due nuovi arrivati.

PELLEGRINI- A distanza di pochi mesi ripresentiamo Pellegrini. Voleva fortemente la Lazio, la voleva talmente tanto che ha fatto dei grossi sacrifici. L’allenatore lo voleva fortemente, non vi nascondo che è stata una trattativa abbastanza complessa, ed è grazie a lui che si è conclusa nel modo migliore possibile. A nome di tutta la società lo ringrazio per questo gesto nobile che ha fatto per amore della Lazio

ROVELLA- Diamo il benvenuto a Rovella, al pari di Pellegrini ha attraversato questo momento di mercato, non nascondo che a un certo punto mi sono anche preoccupato, ho visto una sua foto sulla panchina del Monza. Ho pensato ‘non è che questo mi sta tirando il pacco’. Sarò ripetitivo, ma tutti questi ragazzi hanno un comune denominatore: hanno tutti voluto fortemente la Lazio. Non so perché, però è la verità, potete chiederlo a chiunque di loro. Quando la Lazio si è affacciata, non hanno voluto sapere né se né ma, la Lazio. Ringrazio anche Rovella, ho saputo che rifiutava qualsiasi altra destinazione