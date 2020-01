Lazio, EZETA presenta le maglie «Piazza della Libertà» per i 120 anni FOTO

L’omaggio di EZETA per i 120 anni della Lazio: tre maglie studiate nei minimi dettagli per celebrare il club

Quando innovazione e passione si fondono, lo spettacolo è assicurato. Così come quando i colori ultracentenari della Lazio incontrano il design di EZETA. Tre maglie studiate per rendere omaggio ai 120 anni del club, curate nei minimi dettagli in una sorta di continuum tra passato e presente.

Un legame ben evidente nella maglia celeste, emblema del valore storico ed artistico che la Lazio porta con sè: sulla casacca è la mappa della Roma antica a primeggiare. Una riproduzione settecentesca ridisegnata a mano del centro dove tutto ebbe origine.

Il marmo, invece, è l’elemento caratterizzante della seconda divisa: lo stesso della stele di Piazza Libertà che certifica i natali del club e ne racconta le gesta ad ogni passante.

Mentre è il profilo di Luigi Bigiarelli – il più importante tra i nove padri fondatori – a stagliarsi sull’ultima tenuta, su sfondo blu notte.

Tutte e tre le maglie presentano una patch, al centro del petto con l’originale forma della targa che recita così: «In onore della più antica Polisportiva romana che ha avuto i suoi natali in Piazza della Libertà».