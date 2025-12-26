Calciomercato
Lazio, ricordi Raul Moro? Avventura all’Ajax già al capolinea: possibile ritorno in Spagna
Lazio, te lo ricordi Raul Moro? L’esperienza all’Ajax può già finire: si riapre la pista spagnola. Le ultimissime notizie
L’avventura di Raul Moro all’Ajax potrebbe essere già giunta al capolinea. L’attaccante classe 2002, con un passato anche alla Lazio, rischia infatti di lasciare l’Olanda già nel mese di gennaio dopo pochi mesi dal suo arrivo.
Solo la scorsa estate il giovane spagnolo aveva firmato con il club biancorosso, trasferendosi dal Rayo Vallecano per una cifra vicina agli undici milioni di euro. Ora, come riportato da La Razón, si fa sempre più concreta la possibilità di un ritorno in patria.
Su di lui hanno messo gli occhi Espanyol, Real Oviedo e Valencia, con il club catalano attualmente in vantaggio. Il prossimo mese sarà decisivo per definire il suo futuro, ma l’Ajax sembra già orientato a lasciarlo partire.
