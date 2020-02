Lazio, l’ex Fiorentina Savic: «Mi piacerebbe che i biancocelesti vincessero lo scudetto»

Lazio, le parole dell’ex Fiorentina Savic in merito alla corsa scudetto tra Juventus, Inter e i biancocelesti

Si parla di Lazio e non solo in Italia. Questa sera infatti è ricominciata la Champions League con la sfida tra Atletico Madrid e Liverpool. Questo il commento dell’ex viola Savic ai microfoni di Sky Sport.

«Mi piace molto la Serie A e quest’anno è molto interessante. Juventus e Inter e per me una squadra che sta facendo molto bene è la Lazio.

Sarebbe bello se vincesse lo scudetto per tutto quello che stanno facendo».