 Lazio, l'ex centrocampista biancoceleste Filippini torna in panchina: ecco il comunicato ufficiale del club
33 minuti ago

Antonio Filippini

Lazio, l’ex centrocampista Filippini torna in panchina al Pavia: ecco il comunicato ufficiale della società lombarda

Cambio in panchina per il Pavia. La società lombarda ha deciso di interrompere il rapporto con Stefano Bellinzaghi, sollevato dall’incarico dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Una scelta arrivata nelle ultime ore, con l’obiettivo di dare una scossa immediata alla squadra e rilanciarne le ambizioni in campionato.

Al suo posto è stato chiamato Antonio Filippini, ex centrocampista della Lazio e volto noto del calcio italiano. Per lui si tratta di una nuova sfida professionale, che segna il ritorno in panchina dopo l’ultima esperienza da allenatore con il Genoa Women, club che aveva guidato fino alla scorsa stagione.

Con l’arrivo di Filippini, il Pavia punta a ritrovare entusiasmo e continuità di risultati. La società confida nella sua esperienza e nella sua capacità di trasmettere carattere e identità al gruppo, in un momento cruciale per il prosieguo della stagione.

