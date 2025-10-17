Atalanta Lazio, le probabili formazioni della sfida di Serie A: ecco le scelte di Juric e Sarri

Atalanta Lazio, le probabili formazioni per la Serie A: ecco le possibili scelte di Ivan Juric e Maurizio Sarri. I dettagli

Archiviata la sosta per le Nazionali, la Lazio torna in campo e vola a Bergamo per affrontare l’Atalanta. A Formello, però, l’emergenza infortuni non è ancora rientrata: oltre a Rovella e Dele-Bashiru, Maurizio Sarri dovrà fare a meno anche di Castellanos, fermato da un problema muscolare che lo terrà fuori per circa un mese e mezzo.

Nonostante le assenze, il tecnico biancoceleste sembra intenzionato a confermare il 4-3-3. Davanti a Provedel, l’unico dubbio riguarda la fascia destra, con Marusic – pienamente recuperato – favorito su Lazzari. Completano la linea difensiva Gila, Romagnoli e Nuno Tavares. In panchina ci sarà Hysaj, mentre Pellegrini resta indisponibile dopo il guaio al ginocchio rimediato contro il Genoa.

A centrocampo torna Guendouzi, che ha scontato le due giornate di squalifica post-derby, e affiancherà Cataldi e Basic. Pronti a subentrare Belahyane e Vecino, finalmente recuperato.

In attacco l’unica certezza è Cancellieri a destra. Sulla corsia opposta resta aperto il ballottaggio tra Pedro, Noslin e Zaccagni, quest’ultimo sorprendentemente vicino al rientro dopo aver bruciato le tappe del recupero. Al centro dell’attacco ci sarà Dia, che sta smaltendo i postumi del problema alla caviglia.

ATALANTA (3-4-2-1): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Scalvini; Zappacosta, Ederson, Pasalic, De Roon; De Ketelaere, Sulemana; Krstovic. All.: Juric.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Cataldi, Basic; Cancellieri, Dia, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Hysaj, Lazzari, Belahyane, Vecino, Isaksen, Noslin, Pedro. All.: Sarri.

LEGGI ANCHE – Lazio Juventus, l’Olimpico verso il tutto esaurito? Ecco il clamoroso dato sui biglietti venduti

