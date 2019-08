Lazio testa di serie in Europa League: le combinazioni

I biancocelesti hanno alcune possibilità per essere testa di serie nella competizione

Tra poco più di una settimana inizierà il campionato e la Lazio riprenderà ad allenarsi in vista del primo match contro la Sampdoria. Un occhio però va sempre a quel che accade in Europa League. I biancocelesti infatti hanno conquistato l’accesso grazie alla vittoria della Coppa Italia ma non è detto che saranno teste di serie.

Sono tre i club da cui, in parte dipenderà il destino della Lazio: Ajax, Club Bruggee e l’Olympiakos. Tutte e tre le squadre infatti dovranno vincere le loro gare per accedere ai gironi, qual’ora anche solo una di queste dovesse mancare l’obiettivo la squadra di Simone Inzaghi sarebbe sorteggiata in seconda fascia.