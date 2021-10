Lazio, bentornata Europa League: biancocelesti fedelissimi della coppa. Nessuno ha più presenze dei biancocelesti nei gironi della manifestazione

Stasera, alle 18.45, la Lazio torna in campo in Europa League, per affrontare il Marsiglia e cercare di avvicinarsi alla qualificazione alla fase ad eliminazione diretta.

I biancocelesti raramente hanno steccato la fase a gironi, essendo la terza squadra per gol segnati nella storia della prima fase dell’Europa League: solo Salisburgo, PSV Eindhoven e Villarreal ne hanno fatti di più. La Lazio, comunque, è anche una delle squadre con più presenze ai gironi: nove, come solo PSV e Rapid Vienna.