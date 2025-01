Lazio, l’Europa League ti fa ricca: quanto hanno incassato i biancocelesti fino a questo momento

Lazio, i biancocelesti hanno concluso in vetta alla classifica il girone unico di Europa League e questo è quanto hanno incassato

La Lazio ha terminato al primo posto il girone unico di Europa League e si è qualificata agli ottavi della competizione. Risultati che hanno fatto guadagnare ai biancocelesti ben 9,5 milioni di euro.

4,31 milioni sono soltanto per la partecipazione, 600mila per il posizionamento tra le prime otto, 1,75 milioni per gli ottavi, 2,7 milioni per le sei vittorie e 150mila euro per il pareggio contro il Ludogorets.