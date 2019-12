Lazio Eternal Wonder, Lotito: «Un connubio tra società e realtà territoriale»

Allo Stadio Olimpico, il presidente Claudio Lotito presenta l’iniziativa «Lazio Eternal Wonder» con una conferenza stampa

Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, presenta alla stampa «Lazio Eternal Wonder»: «Iniziativa di promozione della visibilità dell’immagine della Regione Lazio in occasione dell’evento sportivo Juventus-Lazio di Supercoppa italiana di calcio 2019/2020 che si svolgerà il prossimo 22 dicembre a Riyadh in Arabia Saudita».

AGGIORNAMENTO ORE 13.15 – Riprende la parola il presidente Lotito: «Ci saranno attività. L’Arabia è tra i paesi più ricchi ed ha grandi capacità di investimento. Ci sono investimenti che accadono sui marchi italiani che sono fiori all’occhiello del nostro paese e poi acquisiti o aiutati dall’estero. La popolazione è abbastanza acculturata. È stata superata anche la limitazione rispetto alle donne, segnale di un diverso modo di approcciare. In evidenza la figura della donna nel mondo arabo, la regione farà da apripista in questo senso con varie iniziative. 100 paesi in collegamento, 50 broadcaster e quindi il fatto di avere il marchio sulla maglia è molto importante. Veicolo che serve per superare steccati di carattere sociale. Il lazio avrà grandi benefici, il legame territoriale con una realtà sportiva con la società che dopo la Juve ha vinto di più, stabile economicamente e quindi dal connubio si possono avere vantaggi da entrambe le parti».

AGGIORNAMENTO ORE 13-10 – Risponde poi Luiz Felipe: «Ieri e stata grande partita perché abbiamo creduto fino all’ultimo e questo è il nostro spirito. Con il Sassuolo è successo uguale. Questo è ciò che il presidente dice, le partite si vincono anche così».

AGGIORNAMENTO ORE 13 – Il vice presidente della Giunta Regionale del Lazio: «A distanza di dieci anni replichiamo quel modello e quegli obiettivi che ci eravamo posti prima della Supercoppa a Pechino. La conoscenza del nostro territorio ad altri mondi è importante. Far conoscere le proprie meraviglie ci è sembrata un’opportunità da dover cogliere. Sono convinto che otterremo risultati così importanti. Speriamo che a livello sportivo possano essere quelli auspicati dal presidente Lotito».

AGGIORNAMENTO ORE 12.45 – Dopo l’introduzione della dott. Anna Nastri, il patron biancoceleste ha preso parola: «Era doveroso sottoporre all’attenzione della regione, perché tanti anni fa qualcuno mi disse che la Lazio era una società che deve far capo al Comune, invece lo deve fare alla Regione. Io ritengo che questo connubio sia fondamentale, già sperimentato qualche anno fa con la Supercoppa in Cina e ha dato grandi risultati per entrambi».

«Non è pubblicità stucchevole ma entra nella testa e cuore abitanti. Il mondo arabo avulso a certi contesti, avendo il capitale e amanti della bella vita chi meglio del Lazio può offrire a loro.

Forte sensibilità da parte della regione, non in modo economico (ride, ndr). Connubio che spero possa portare avanti un ragionamento molto più grande. Società in ambienti vergini, che hanno fame di calcio riteniamo possa essere utile per indotto regione e credibilità istituzione. Speriamo che tutto possa essere coronato da risultato, vinca il migliore. Speriamo vincano eccellenze Lazio, piuttosto che Piemonte».