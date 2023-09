Esulta il tecnico del Feyenoord Slot, gli olandesi ritrovano un titolare per la sfida di Champions League contro i biancocelesti

Si prospettano settimane a dir poco impegnative, le prossime in arrivo, per la Lazio di Maurizio Sarri. Oltre ai canonici impegni in campionato infatti, la squadra biancoceleste ha dato inizio al proprio percorso in Champions League. Dopo aver pareggiato con l’Atletico Madrid Ciro Immobile e compagni affronteranno Celtic e Feyenoord in rapida successione.

A tal proposito novità importanti arrivano dal club allenato da Arne Slot. Come riportato sulle colonne di Fr12.nl, la Croazia avrebbe inserito il centrocampista degli olandesi Luka Ivanušec nella preselezione per le prossime sfide contro la Turchia e Galles. Un dettaglio che suggerisce quindi il pieno recupero del giocatore (uscito in barella nel corso di Feyenoord-Celtic) proprio per la gara contro i capitolini in programma il 25 ottobre.