Lazio, esulta Sarri: appena tre i convocati in Nazionale

Sorride Maurizio Sarri, la sua Lazio dovrà privarsi di appena tre giocatori nella sosta Nazionali: ecco chi sono

Buone notizie per la Lazio di Maurizio Sarri. Nell’imminente sosta che vedrà la sospensione di tutti i campionati causa impegni con le Nazionali, saranno appena tre i biancocelesti a lasciare i campi di Formello. Questo, specialmente dopo che anche Provedel e Zaccagni (oltre che naturalmente Immobile) sono stati lasciati a casa dal ct degli azzurri Luciano Spalletti.

Matias Vecino si unirà quindi al suo Uruguay, mentre Elseid Hysaj farà tappa in Albania e per finire Adam Marusic tornerà in Montenegro.