Lazio, per l’estate in pole c’è Auronzo ma si valuta anche Marienfeld

Lazio, in casa biancoceleste si prepara già la prossima stagione a partire dal ritiro estivo: ecco le soluzioni possibili

Tra poco si ripartirà con il campionato ma in casa Lazio si programma anche il futuro. Se la stagione dovesse terminare di fatto il 2 agosto ai calciatori verranno concesse due/tre settimane di vacanza per poi tornare a preparare la nuova stagione.

Come riporta il Corriere dello Sport le ipotesi sono due: Auronzo di Cadore e Marienfeld in Germania. Le Tre cime di Lavaredo rimangono le più quotate essendo la meta di preparazione della Lazio per 14 anni, questo potrebbe essere il quindicesimo un vero e proprio record per una squadra di Serie A.