Lazio eSports, oggi la sfida contro il Bologna: i dettagli

eSports, nuovo appuntamento online oggi con la Lazio che sfiderà il Bologna: ecco i dettagli dell’incontro

Torna in campo la Lazio impegnata in queste settimane nei match di eSports. Oggi i biancocelesti sfideranno su FIFA20 e PES20 il Bologna.

Alle ore 17 scenderà in campo per la prima partita Fabio Massimo Marino (conosciuto come fabio_ulous), mentre alle 19 sarà il turno prima di raiss_forever10 e poi di danielitoperu10. Tutti i match saranno trasmessi in diretta sul canale Twitch dei biancocelesti.