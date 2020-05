Lazio eSports, vinta la Macron eSports Cup su FIFA20 FOTO

La Lazio eSports, dopo aver battuto il Bologna in semifinale e l’Udinese in finale, si aggiudica il torneo

E’ iniziata ieri la Macron eSports Cup per FIFA20. La Lazio eSports, con tre vittorie su tre, ha chiusa la prima giornata in testa alla classifica.

Oggi Fabio_ulous ha giocato contro la Spal alle 18:00 e non è riuscito a fare en plein: contro il pro player ferrarese è arrivata una sconfitta per 2-1. Ciò non ha fermato però il laziale ad accedere alla semifinale che si terrà alle 20:30 contro il Bologna ed andrà in onda sul canale Twitch biancazzurro.

SEMIFINALE – Tra andata e ritorno è sempre la Lazio a passare: prima il pro player laziale vince una partita estenuante ai rigori per 5-4 (4-4 d.t.s.), dopo passa in scioltezza per 5-2. Ora l’atto finale sarà contro l’Udinese.

FINALE – Nella modalità Best of Three il primo round è andato ai biancocelesti (2-0 ndr), mentre il secondo se lo sono aggiudicati i bianconeri. L’ultimo match è finito 4-2 in favore di Fabio_ulous che vince il torneo.