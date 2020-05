Lazio eSports, parte bene la Macron eSports Cup FOTO

Nella prima sfida su FIFA20 della competizione organizzata da Macron, la Lazio eSports batte il Verona, il Bologna e l’Udinese

E’ iniziata questa sera la Macron eSports Cup: competizione virtuale organizzata dall’azienda italiana e che coinvolge tutte le società da lei sponsorizzata.

Il torneo è partito su FIFA20 e nella prima partita la Lazio ha affrontato il Verona. Il pro player biancoceleste ha annientato il suo avversario per 5-1. Con il Bologna è sempre la Lazio ad avere la meglio: al triplice fischio il risultato è 5-2 per i biancocelesti. Nell’ultimo scontro di giornata Fabio_ulous stoppa il collega dell’Udinese per 3-0.