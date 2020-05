Lazio eSports, nuovo appuntamento con lo skillario per FIFA e PES – FT

Lazio eSports, continuano gli appuntamenti su Instagram con lo skillario per imparare tecniche di FIFA e PES

Nuove skills per FIFA e PES presentate direttamente dalla pagina Instagram della Lazio. L’ultima tecnica è il ‘colpo di tacco laterale’ spiegata passo passo in un post:

«Nuovo appuntamento della #LazioeSports con lo skillario per conoscere e approfondire tecniche e tattiche di #FIFA20 e #PES 🤙 La prima skill di #FIFA20 è il “Colpo di tacco laterale”, abilità efficace per cambiare rapidamente direzione, o per trovare spazio per un tiro!».