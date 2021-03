Lazio eSports, la gioia sui social per la vittoria contro il Bayern VIDEO

La Lazio eSports ha mostrato sul proprio profilo Twitter tutta la gioia per la vittoria contro il Bayern Monaco eSports

Dall’Allianz Arena la Lazio di Simone Inzaghi è uscita sconfitta per 2-1 dal Bayern Monaco, seppur a testa alta. La Lazio eSports, però, ieri sera ha spento la console piena di gioia.

La squadra biancoceleste dei videogames, infatti, ha sconfitto in due sfide il Bayern Monaco eSports nel gioco PES 2021. Per questo, la sezione di eSports della Lazio ha voluto celebrare questa vittoria sul proprio profilo Twitter. Un grande risultato, dunque, per le «aquile digitali», che hanno tenuto alto il nome della società anche nel mondo dell’elettronica.