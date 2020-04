Lazio eSports, altra sconfitta contro il Galatasaray su PES

Nella somma di andata e ritorno, il Galatasaray sconfigge la Lazio eSports anche su PES. Il rappresentante laziale è stato sfortunato

Dopo la batosta presa su FIFA20, la Lazio eSports perde contro il Galatasaray anche su PES.

La sfida che ha visto Raiss protagonista, è stata leggermente più combattuta anche se alla fine il biancoceleste non è riuscito a spuntarla. L’andata si è conclusa sul 3-2 per il rappresentante del team turco, mentre il ritorno ha visto il rappresentante della prima squadra della Capitale primeggiare per 1-0 dopo. La sfida decisiva è andata avanti oltre il 90′, ma ala fine ha avuto la meglio il Galatasaray per 2-1.