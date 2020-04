eSports, la Lazio affronterà il Nantes. L’appuntamento è per domani, alle ore 17: ecco dove e come seguire la diretta

Il calcio è passato dai campi agli schermi. La palla non rotola su un reale manto erboso, ma su quello di PES20. Domani la Lazio eSports – alle ore 17 – affronterà il Nantes: sarà possibile seguire la gara in diretta, in onda sul canale Twitch biancoceleste.

Dopo Lecce e Galatasaray, LDLC OL e Midtjyllan continuano le amichevoli.