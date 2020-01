Lazio, Escalante non convocato dall’Eibar per la sfida contro il Valencia – FOTO

Lazio, il centrocampista Escalante, vicino al passaggio ai biancocelesti, non è stato convocato dall’Eibar nella trasferta contro il Valencia

Arriverà a parametro zero a giugno: Gonzalo Escalante sarà un giocatore della Lazio dopo che Igli Tare ha chiuso l’affare con l’Eibar nella giornata di oggi. Il centrocampista è un titolarissimo della formazione spagnola e ha saltato solo due match questo campionato per via di una squalifica. Per la trasferta di domani contro il Valencia però non è stato convocato: secondo quanto riporta Marca, l’esclusione sarebbe dovuta a un problema fisico riportato da Escalante. Potrebbe però celarsi anche lo spettro dell’affare concluso oggi con i biancocelesti.