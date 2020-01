Lazio, Eriksson: «I biancocelesti hanno tutto per puntare allo Scudetto!»

Sven-Göran Eriksson, ex tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista a Sportweek

Sven-Göran Eriksson, ex tecnico della Lazio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sportweek. Ecco di seguito le parole dell’allenatore svedese.

La Juventus rimane favorita per lo Scudetto?

«Si, anche se in corsa ci sono l’Inter e le romane. Con la testa dico Juventus, ma con il cuore Lazio».

Intanto Inzaghi ha eguagliato il suo record di vittorie in campionato…

«Sinceramente gli auguri di superarlo. Mi piace molto come gioca la Lazio, un mix tra tecnica e fisicità; non si sconfigge la Juventus due volte in pochi giorni per caso. I biancocelesti hanno tutto per puntare allo Scudetto».

Lei reputa Simone Inzaghi una sorpresa?

«Nella mia Lazio avevo grandi giocatori, basti pensare a Mancini poi Mihajlovic e Simeone. Ecco perchè non pensavo proprio a Inzaghi. Simone sta facendo qualcosa di incredibile, il lavoro non è solo tecnico e tattico, ma anche mentale».

I suoi allievi non l’hanno delusa…

«Quando li allenavo avevo già compreso le loro possibilità. Guardate Simeone, ha cambiato la storia dell’Atletico Madrid. Mancini ha ricostruito la Nazionale italiana riportandola ai livelli che le competono. Sinisa è unico: ha una forza incredibile anche nella malattia», conclude così il tecnico di Torsby.