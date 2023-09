Lazio, era il 18 settembre 2022: il poker senza storia alla Cremonese. Episodio della VII giornata del campionato di Serie A

Sui propri canali ufficiali la Lazio ricorda il 18 settembre 2022 quando i capitolini vincevano contro la Cremonese.

ON THIS DAY– «Poker senza storia. Era il 18 settembre 2022, quando la Lazio era ospite della Cremonese, in occasione della VII giornata del campionato di Serie A.

Biancocelesti subito avanti, grazie a Immobile che colpisce dopo appena 7`. Ciro raddoppia su rigore al 21`, indirizzando definitivamente la partita. Milinkovic chiude il giochi nel recupero del primo tempo, calando il tris.

Nella ripresa, la squadra di Sarri arrotonda ulteriormente il risultato con il poker di Pedro.

Così i biancocelesti: Provedel, Hysaj, Patric (78` Gila), Casale (57` Romagnoli), Marusic, Milinkovic (78` Basic), Cataldi, Vecino (67` Luis Alberto), Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni (57` Pedro). Allenatore: Sarri».