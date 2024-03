Lazio, Enrico Lotito in Brasile: «Essere qui può comportare future collaborazioni con le squadre brasiliane». Le parole del direttore generale di Primavera e Women

La Lazio è in Brasile a caccia di nuovi talenti. Presente Enrico Lotito, dg della Primavera e della Lazio Women, e Roberto Gasparri, collaboratore del ds Fabiani nonché capo scouting del settore giovanile. Per l’occasione è stato organizzato un torneo, il Lazio Cup Sub-20, a cui prenderanno parte quattro squadre giovanili pauliste mettendo in campo calciatori nati tra il 2005 e il 2007.

È questo il primo passo di una collaborazione nata negli scorsi mesi soprattutto su spinta di Fabiani, per provare ad arrivare anche grazie alla presenza sul territorio di Amarildo alle possibili stelle brasiliane del futuro in anticipo sulle concorrenti. “Essere qui può comportare future collaborazioni con le squadre brasiliane” ha spiegato Enrico Lotito al Messaggero. L’obiettivo potrebbe diventare quello di creare una vera e propria Academy in Brasile, sulla scia di quanto fatto in Giappone dal Milan.