Lazio Empoli, Zaccagni esulta cosi sui social dopo la vittoria con i toscani – FOTO

Lazio Empoli, l’arciere pubblica un bel post sui social dove scatena la sua gioia per la prestigiosa vittoria sui toscani

Missione compiuta per la Lazio che doveva fare risultato per centrare l’Europa e grazie al 2-0 cosi è stato. Al termine della partita vinta dai biancocelesti contro l’Empoli sui social ad aggiungersi alla festa per il successo ottenuto si aggiunge anche Zaccagni.

L’ex Verona a tal proposito ha pubblicato un bel post per alimentare la sua gioia personale ma anche quella dei tifosi. Ecco cos ha scritto a fine match

PAROLE – Una splendida domenica tra passato presente e futuro