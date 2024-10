Lazio Empoli, tornano i TITOLARI: Baroni ne ha otto “riposati”

Lazio Empoli è il match in programma domenica 6 ottobre alle ore 15:00, Baroni pronto a rimandare in campo la formazione tipo

Lazio Empoli, match in programma domenica allo Stadio Olimpico alle ore 15.00, chiuderà questo primo piccolo tour de force della stagione. Sarà la sesta partita disputata dal 15 settembre in poi. In Serie A mister Baroni rilancerà con ogni probabilità la formazione tipo, ritrovando otto titolari quasi riposati.

Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Tavares; Guendouzi, Rovella; Isaksen, Dia, Zaccagni e Castellanos: questa la probabile formazione. Solamente Gila, Guendouzi e Castellanos sono scesi in campo dall’inizio contro il Nizza. Tra i subentrati invece Lazzari, Romagnoli, Rovella, Dia e Zaccagni.