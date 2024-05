Lazio Empoli, i precedenti della sfida

Lazio Empoli, alla vigilia della gara interna contro i toscani ecco tutti i precedenti fino ad oggi: i dettagli

Finalmente ci siamo l’attesa sta per finire, domenica la Lazio torna in campo nella fondamentale gara interna contro l’Empoli di Nicola. Il match contro i toscani è fondamentale per il morale per dimenticare Monza, ma anche per blindare definitivamente il piazzamento alla prossima Europa League.

Domenica sarà il 32° incrocio per le due formazioni e il bilancio attuale è il seguente: 5 vittorie azzurre, 8 pareggi e 18 affermazioni laziali, di cui 15 in casa allo stadio Olimpico. La prima sfida tra le due compagini risale al 85/86 in serie B e la gara terminò 0-0