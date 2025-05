Lazio, grandi emozioni al Castellani: Dia può essere decisivo in questa fase finale di campionato?

Dia decisivo nell’avvincente sfida di campionato di Serie A Empoli Lazio: che sia arrivato il momento del centravanti ex Salernitana?

Questo pomeriggio si è tenuta al Castellani la sfida Empoli Lazio dove è stata segnata una rete in avvio di partita dal centravanti ex Salernitana Dia che ha indirizzato la sfida. Il centravanti biancoceleste si è messo in proprio diverse volte ed è arrivato alla terza rete in un mese dopo ben due mesi di astinenza.

Che sia forse giunto il momento del riscatto di Dia? Il giocatore ce la sta mettendo tutta e potrebbe essere forse lui l’uomo decisivo per questo rush finale con l’obiettivo del quarto posto.