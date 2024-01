Lazio, piena emergenza verso Bergamo: confermate altre due assenze pesanti per Sarri!

Lazio in piena emergenza verso la trasferta in casa dell’Atalanta: confermate altre due assenze pesanti per i biancocelesti

Il Messaggero oggi in edicola fa il punto sui giocatori di casa Lazio in dubbio per la trasferta in casa dell’Atalanta di domenica. Mancherà sicuramente Cataldi, out per squalifica, al quale presto si dovrebbero aggiungere anche altri due infortunati.

Patric e Zaccagni, infatti, difficilmente riusciranno a recuperare per la trasferta di Bergamo. Lo spagnolo resta out per una sublussazione alla spalla, mentre l’esterno non ha ancora superato il problema dell’alluce gonfio.